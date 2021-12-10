İzlandalı sevgilisinden evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz görkemli yüzüğünü gözümüze soktu! Fiyatı merak konusu oldu!

Geçtiğimiz akşam ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ,İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu sevgilisine, "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı aldı.

TARİH BELLİ DEĞİL

Evlilik teklifi sonrası kutlama yapan çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." açıklamasında bulundu.

Evlilik tarihinin henüz belli olmadığını söyleyen oyuncu, "Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." dedi.

YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Dün akşam evlilik teklifi alan güzel oyuncu vakit kaybetmeden 4,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yüzüğünü gösterdiği bir fotoğraf paylaşarak, "Evet dedim" notunu ekledi.

Görkemli yüzüğün fiyatı takipçileri tarafından merak edildi.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi kim? Thor Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı, kaç çocuğu var?

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson evleniyor! Boğaz köprüsünde sürpriz teklif!