İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"

Tüm Türkiye Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında önceki meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası maden faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi.
Bu kapsamda hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ
Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedildiği cenaze töreni öncesinde acılı aileler tabutların önünde gözyaşı döktü.
YÜREKLERİ PARÇALADI
Eşi, Okan Akgül’ün tabutunun önünde gözyaşı dökerken 2 yaşındaki kızı, babasının olduğu fotoğrafı göstererek, "Anne bak, babam burada." dedi. O anlar, herkesin içini parçaladı.