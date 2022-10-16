İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"

Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Okan Akgül, gözyaşları içinde toprağa verildi. Akgül'ün cenaze töreninde 2 yaşındaki kızının babasının fotoğrafını göstererek, "Anne bak, babam burada" demesi yürekleri dağladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Tüm Türkiye Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında önceki meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci yaşamını yitirdi. Acı olay sonrası maden faciasında hayatını kaybedenler toprağa verildi.

İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: Anne bak, babam burada

Bu kapsamda hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: Anne bak, babam burada

AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedildiği cenaze töreni öncesinde acılı aileler tabutların önünde gözyaşı döktü.

İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: Anne bak, babam burada

YÜREKLERİ PARÇALADI

Eşi, Okan Akgül’ün tabutunun önünde gözyaşı dökerken 2 yaşındaki kızı, babasının olduğu fotoğrafı göstererek, "Anne bak, babam burada." dedi. O anlar, herkesin içini parçaladı.

İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: Anne bak, babam burada

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