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  3. İzleyiciler şok oldu! Aynı adama aşık olan anne kız canlı yayında kozlarını paylaştı

İzleyiciler şok oldu! Aynı adama aşık olan anne kız canlı yayında kozlarını paylaştı

Atv ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ayşe Çekem anlattıkları ile izleyiciyi şaşkına çevirdi. Anne kızının 65 yaşındaki kendini 'hoca' olarak tanıtan 65 yaşındaki  Adnan Yıldırım'a kaçtığını öne sürdü.

Esra Erol'da programına katılan anne Ayşe Çekem, kaçan kızını aramak için çıktı programa. Canlı yayına kızının bağlanması ile anne kızın aynı adama aşık olduğu ortaya çıktı. 65 yaşında kendisini hoca olarak tanıtan Adnan Yıldırım' anne kız arasında tartışmaya neden oldu.

ANNEM KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLDU

Anne Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Yayına telefonla bağlanan Çekem'in kızı ise "Bu kişi ile duygusal bir ilişkim var" diyerek annesinin Adnan isimli erkek tarafından atılan özlü sözleri yanlış anladığını ve "kendi kendine gelin güvey" olduğunu söyledi. 

Annesi'nin sözlerini yalanlayan Ayşe Çekem'in kızı, birlikte olduğu erkeği sevdiğini, annesinin kendilerine engel olmasını istemediğini söyledi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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