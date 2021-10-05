İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş atandı. Bunun ardından üniversite bünyesinde bulunanlar ve vatandaşlar "İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın biyografisi

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA BERKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE PROF. DR. MUSTAFA BERKTAŞ'IN BİYOGRAFİSİ

Mustafa Berktaş, 1960 yılında İzmir’de dünyaya geldi.. Lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan Berktaş, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1983 yılında mezun olduktan sonra Tokat, Afyonkarahisar ve İzmir’de hekimlik görevinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptı. 1993 yılında Van’a giderek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı ile Üniversite Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde kurucu başhekimlik görevlerini üstlendi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki idari görevleri yanı sıra Bölge Tabip Odası Başkanlığı görevini de başarıyla yürüttü. Akademik çalışmaları sonrasında aynı üniversitede 1996 yılında Doçentlik, 2003 yılında ise Profesörlük unvanlarını kazandı. Bu süre içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde 300 civarında makalesi yayınlandı.



2010 yılında kurucu başhekimliğine atandığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kuruluş sürecini sadece yedi ayda tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışının hemen ardından meydana gelen Van Depremi’nde ayakta kalan tek sağlık kuruluşu olan bu hastane, deprem süresince bölgenin acil sağlık ihtiyaçlarını başarıyla karşıladı. 2012’de emekli olarak özel bir sağlık kuruluşunda üç yıl süre ile yöneticilik yaptı.

2015 yılı Haziran ayında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığına atandı ve bu süreçte Ulusal Akreditasyon Hastane Programını Türkiye’de ilk kez uygulamaya konuldu. Bu görevi esnasında Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.



2017 yılı Şubat ayında Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör olarak atandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim, Kalite ve Bilimsel Araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmesi yanında BAP Komisyon Başkanlığını da üstlendi.

2017 Ağustos ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile İzmir Bakırçay Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı.



Prof. Berktaş, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğü yanında Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği ile Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konsey Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

İngilizce bilen Berktaş evli olup üç çocuk babası ve dört torun sahibidir.