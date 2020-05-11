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  3. İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

İzmir Bornvo'da sabah karşı saat 05.00 sıralarında bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Kafasında kar maskesi bulunan kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi

İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

İzmir'de sabaha karşı inanılmaz bir AVM'ye silahla saldırdılar. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.

İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, alışveriş merkezinin güvenlikleri durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

İzmir Bornava'da bir AVM'ye pompalıyla saldırdılar

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)




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