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  3. İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: " İzmir'in tüm elit insanları burada"

İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: " İzmir'in tüm elit insanları burada"

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dernekte kumar oynadığı ihbarı üzerine gerçekleştirilen baskında tombala oynarken yakalanan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: " İzmir'in tüm elit insanları burada"

Alınan bilgilere göre Bornova ilçesinde Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak'taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi'nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek söz konusu adrese baskın düzenledi. 

İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: İzmir'in tüm elit insanları burada

Tombala oynana 160 kişi suç üstü yakalanırken bu kişilere 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.   10 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. 

Dört yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinde veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı belirtildi.

İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: İzmir'in tüm elit insanları burada

KOLPAÇİNO FİLMİNDEN ESİNTİLER

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan panoda Şafak Sezer'in başrolünü oynadığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunarak "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler... İzmir'in tüm elit insanları burada" yazılı olması dikkat çekti.

Söz konusu panoda filmde Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı "Sabri Abi" ile Ebubekir Öztürk'ün canlandırdığı "Ganyotçu" karakterlerinin fotoğrafları da yer aldı.

İzmir Bornova'da kumar operasyonu: 160 kişiye 291 bin 40 lira para cezası kesildi! Fotoğraf damga vurdu: İzmir'in tüm elit insanları burada

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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