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İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar silsilesi! Rojda Demirer açtı ağzını yumdu gözünü!

2021 yılında ilk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda üst üste yaşanan skandalların ardından oyuncu Rojda Demirer isyan etti. Demirer “Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Nereden tutsan elinde kalıyor.” diye isyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar silsilesi! Rojda Demirer açtı ağzını yumdu gözünü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda skandal üstüne skandal yaşanıyor. Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması büyük tepki çekince Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı.

Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara  "Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor." diye isyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar silsilesi! Rojda Demirer açtı ağzını yumdu gözünü!

BİR SKANDAL DAHA

Yücel Erten'in de genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatroda ikinci skandal da İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam'ın kadroya girmesi oldu. 

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'nda skandallar silsilesi! Rojda Demirer açtı ağzını yumdu gözünü!

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