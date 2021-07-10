İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!İçişleri Bakanlığından nüfus haritası: En çok insan Marmara, en az Doğu Anadolu'da! İşte 2021 nüfus yoğunluk haritası!Hefin isminin anlamı nedir, Hefin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!SON DAKİKA! Ege'de korkutan deprem: 4,3 ile sallandı!Bruce Lee'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Çarpıcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!Yüksek gelen elektrik faturalarına son! Eğer bunları yaparsanız elektrik faturanız daha az gelecek! İşte püf noktaları...Ebru Şancı şikayetçi olmuştu! Çıplak fotoğraflarını paylaşan Seyhan Erdağ hakkında karar verildi!Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması: Görüşmelerimiz devam ediyorSeksenler'in yıldızı Zeynep Demirel, doğum gününü dikkat çeken paylaşımla kutladı! Kusursuz fiziğiyle övgü topladı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Altınoluk Doyran köy Yolu sapağında, bir otomobille motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından vatandaşlar, kavşağın çok daha tehlikeli kazalara sebebiyet verdiğini belirterek bölgeye ışık veya kavşak yapılması talebinde bulundu.

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde bulunan Altınoluk Doyran Köy Yolu sapağında, İzmir'den Çanakkale istikametinde seyreden bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Aracın çarptığı ve henüz kimliği belirlenemeyen, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören olay yerindeki vatandaşlar, kazayı yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kaza yerini incceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken çevredeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı kavşakta ışık veya döner kavşak olmamasından yakındı. Yaz sezonunun da açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Altınoluk'ta, trafik ışıklarının ve geçiş için kullanılabilecek bir döner kavşağın olmaması sebebiyle, her yıl çok sayıda tehlikeli trafik kazası yaşanıyor.

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

Zaman zaman ölümlü kazalara da sebebiyet veren kavşağın bulunduğu mahallenin sakinleri ise, trafik açısından tehlike arz eden kavşakta herhangi bir önlem alınması için yetkililere talepte bulundu. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT