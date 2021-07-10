İzmir - Çanakkale yolu üzerinde korkunç kaza: Altınoluk'ta motosikletle otomobil çarpıştı! O kavşaktan herkes şikayetçi!

İzmir - Çanakkale yolu üzerinde bulunan Altınoluk Doyran Köy Yolu sapağında, İzmir'den Çanakkale istikametinde seyreden bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Aracın çarptığı ve henüz kimliği belirlenemeyen, yabancı uyruklu motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören olay yerindeki vatandaşlar, kazayı yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kaza yerini incceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken çevredeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı kavşakta ışık veya döner kavşak olmamasından yakındı. Yaz sezonunun da açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Altınoluk'ta, trafik ışıklarının ve geçiş için kullanılabilecek bir döner kavşağın olmaması sebebiyle, her yıl çok sayıda tehlikeli trafik kazası yaşanıyor.

Zaman zaman ölümlü kazalara da sebebiyet veren kavşağın bulunduğu mahallenin sakinleri ise, trafik açısından tehlike arz eden kavşakta herhangi bir önlem alınması için yetkililere talepte bulundu.