İzmir depremi oyuncu Gizem Güven'i geçmişe götürdü

Geçtiğimiz ay futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Güven, İnstagram hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşadığı korku dolu anlarını anlattı.

"99 DEPREMİNDE BENDE ENKAZ İÇİNDEN ÇIKTIM"

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli meydana gelen depremde resmi kayıtla göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Bu depreme misafirliğe gittiği Gökcük'te yakalanan Güven, göçük altından çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaşarak "99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu... 5 yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş olsun. 2021 lütfen güzel gel" dedi.

"NE ZAMAN NE OLACAK BELİRSİZ"

Yıllar önce yaşanan deprem anını anlatan Gizem Güven, "Gölcükte yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne misafirliğe gitmiştik o yüzden orada bulunuyorduk. Ne zaman ne olacak nerede yaşanacak belirsiz... Deprem çantası gibi durumları ihmal etmemek lazım çünkü o gece sonunda bir damla su arıyorduk hepimiz. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var her koşulda." ifadesinde bulundu.