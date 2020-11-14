İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi!

AFAD, 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyurdu. Açıklamada yaralanan bin 34 vatandaştan bin 21'inin taburcu edildiği, 8 vatandaşın tedavisinin devam ettiğini belirtildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3.630 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021'i taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."