Geçen cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürerken ortaya çıkan görüntülerde izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

Son olarak sosyal medyada gündem olan bir videoda küçük Ela'nın kurtarılma görüntüleri oldu.

Göçük altında kalan Ela'nın Afad ekipleri tarafından göçük altından çıkarılmadan önce çaresiz bekleyişi ve sözleri izleyenleri göz yaşlarına boğdu.

"BABAMA ELA İYİ DER MİSİNİZ?"

Ela'nın, "Babama Ela iyi der misiniz?" sözleri acı olayın tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi.