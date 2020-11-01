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  3. İzmir depreminde enkaz altında kalan Ela'nın kurtarılma anları!

İzmir depreminde enkaz altında kalan Ela'nın kurtarılma anları!

İzmir depreminde göçük altında kalan Ela'nın kurtarılma anı kameralara yansıdı. Afad ekiplerinin termal kameralarla yaptığı aramalar sonucunda enkaz altında bulunan Ela'nın sözleri izleyenleri göz yaşlarına boğdu.

İzmir depreminde enkaz altında kalan Ela'nın kurtarılma anları!

Geçen cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürerken ortaya çıkan görüntülerde izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

Son olarak sosyal medyada gündem olan bir videoda küçük Ela'nın kurtarılma görüntüleri oldu.

Göçük altında kalan Ela'nın  Afad ekipleri tarafından göçük altından çıkarılmadan önce çaresiz bekleyişi ve sözleri izleyenleri göz yaşlarına boğdu.

 

 

"BABAMA ELA İYİ DER MİSİNİZ?"

Ela'nın, "Babama Ela iyi der misiniz?" sözleri acı olayın tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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