İzmir depreminin simgesi Ayda ile ilgili video çeken TikTok fenomenine tepki yağıyor!

İzmir'de 30 Ekim'de meydana 6,6 büyüklüğündeki depremde enkazın altından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin'i tüm Türkiye sahiplenmişti. İzmir'i sallayan depremde Ayda bebeğin annesinin de aralarında bulunduğu toplam 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin acısı hala tazeyken sosyal medyada birçok kişi tarafından kullanılan TikTok uygulamasında Ayda bebek ile ilgili hazırlanan video izleyenler tarafından büyük tepki gördü.

KENDİNCE AYDA BEBEĞİ CANLANDIRDI

Ceylin Akçalı'nın TikTok'taki videosunda en akılda kalan noktalardan biri de "Anne ses ver anne, ne olur ölme" kısmı. Deprem enkazında annesini kaybeden Ayda bebeğin yaşadıklarıyla dalga geçen o anları betimleyerek takipçi kazanmak isteyen bu genç kız sosyal platformlarda büyük tepki çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

91 saat sonra enkaz altından kurtarıldığı anları da betimleyen Ceylin Akçalı, yırtık kıyafetleriyle enkazdan çıktıktan sonra yıkılan binanın yanına giderek "Evimizden geriye kalan sadece bir yıkıntı" cümlelerini söylüyor. Binlerce insanın en kötü anlarının sadece izlenme ve prim yapma duygusuyla videoya çekilmesi tüm izleyenlerin kalbini yaraladı.

KENDİNİ SAVUNDU: YANINIZA KALMAYACAK

Gelen tepkilere cevap veren Ceylin Akçalı kendini böyle savundu. "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" dedi.