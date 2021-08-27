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  3. İzmir Dikili de oldu Haşema ile giremezsin dediler!

İzmir Dikili de oldu Haşema ile giremezsin dediler!

İzmir Dikili'de havuza haşemayla girmek istedi ancak engelle karşılaştı.

İzmir Dikili de oldu Haşema ile giremezsin dediler!

İzmir Dikili'de 10 Ağustos'ta Tuğçe ve eşi Harun Çetin yazlık sitenin havuzunu kullanmak istedi, Tuğçe Çetin havuza haşemayla girmek isteyince site yöneticileri tartışma çıkarttı.Telefonla kayıt altına aldıkları tartışmayı Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Çetin "Bu sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil. Benzer sıkıntıları farklı noktalarda yaşayan bir sürü hanımefendi var.Bizim bu sorunları aşmamız lazım. Bu zihniyet ve dar kalıplardan kurtulmamız lazım. Hukuki süreci başlatacağımızı söylemiştik. Eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İnşallah başka sıkıntılar yaşayan hanımefendiler için güzel bir örnek teşkil eder. İstediğimiz artık bu tip basit olayların ülke gündemine bir daha gelmeyecek şekilde sonuçlanması, bu ayrımcılığın ortadan kalkması." diyerek konuştu

 Dikili'de 10 Ağustos'ta haşema giyen kadının yazlık sitenin havuzunu kullanmasının engellediği iddia edilmiş, site yöneticileriyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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