İzmir, Dikili'de 3.6 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İzmir'in Dikili ilçesinde saat 20.44'te 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.44'te İzmir, Dikili'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meydana gelen deprem yerin 10.3 km derinliğinde gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.