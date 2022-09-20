Gediz İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı | Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

4.5 milyon fazla vatandaşın yaşadığı megakent İzmir'de arıza, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gediz Elektrik Dağıtım bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapıyor. Bu kapsamda elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı başlığı ve Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının cevapları ve detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EYLÜL SALI | ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Saat 08.00 - 09.00

GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

09:00 15:00

ALBAYRAK MAHALLESİNİN; KARAÇAY, HACI ZEYNEL, DERELİ, CANDEĞDİ, FİDANLIK, PEHLİVAN, AYDINLIK, BUSE, ÇİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.

09:00 17:00

HAMİTLİ MAHALLESİ GEBELER MAHALLESİ SİLEDİK MAHALLESİ YAĞMURLU MAHALLESİ YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR

09:00 17:00

KARAKURT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

09:00 17:00

YEĞENOBA UZUNALAN MAHALLESİ

09:00 17:00

REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI

09:00 17:00

HEYBELİ VE BEDELLER MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.

09:00 17:00

TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

09:00 17:00

SEYİTAHMET MAHALLESİ 192-790-794-755-784-613 SK VE CİVARLARI

09:00 17:00

REŞATBEY MAHALLESİ 366-167-597 SK RİNG YOLU CİVARI