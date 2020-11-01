İzmir giriş çıkış yasağı kalktı mı? İzmir giriş çıkış ne zaman açılacak? sorusu İzmir'de yaşanan depremin ardından en çok sorulan sorulardan birisi haline geldi. Seferihisar'da yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem, 49 canın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bunun üzerine tedbir amaçlı İzmir'e giriş ve çıkış yasağı getirildi. Ancak İzmir'deki yakınlarının yanlarına gitmek isteyen vatandaşlar, giriş ve çıkış yasağının ne zaman kalkacağını merak ediyor. Peki, İzmir giriş çıkış yasağı kalktı mı? İzmir giriş çıkış ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

İZMİR GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?

Merkezi üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor. Şu ana kadar 49 insanımızın hayatını kaybettiği depremde, tedbir amaçlı şehre giriş ve çıkış yasağı uygulanmıştı.

Şu an için İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

Söz konusu kısıtlamanın ne kadar süre devam edeceği henüz belli değil. Bu kapsamda Valilik ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.