Ülkemizde kış aylarının yaklaşmasıyla soğuk hava iyiden iyiye etkisini göstermeye devam ederken İzmir'de yaşayan vatandaşlar hava durumu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Bu nedenle vatandaşlar İzmir hava durumu |İzmir hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji son dakika hava bugün nasıl? sorularının hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

İZMİR HAVA DURUMU |İZMİR HAVA BUGÜN NASIL?

Ege bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre çok bulutlu ve bölge genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. İzmir'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklık ise 15 derece bir olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ilk saatlerde güneyi aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının 2 ila 3 derece azalması bekleniyor. Ayrıca rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; akşam saatlerine kadar Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.