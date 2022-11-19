İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında kuaförde iki çocukların kavga etmesi sonucu çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde iki kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Karaca (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cafer Karaca ve M.D.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Çatışmada yaralanan kişi Hastanede hayatını kaybetti

Silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca'nın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği, ağır yaralanan M.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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