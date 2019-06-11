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İzmir Manisa yolunda heyelan meydana geldi!

Manisa yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle İzmir Manisa yolu trafiğe kapatıldı. Yolun açılma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Manisa yolunda heyelan meydana geldi!

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

BÖLGEYE POLİS VE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine  giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları  ekipleri sevk edildi.
 
Manisa'dan, İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 
Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
 
Bu arada İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler, otoyol ve  Menemen istikametine yönlendiriliyor.


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