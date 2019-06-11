İzmir Manisa yolunda heyelan meydana geldi!

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

BÖLGEYE POLİS VE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Manisa'dan, İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.Bu arada İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler, otoyol ve Menemen istikametine yönlendiriliyor.