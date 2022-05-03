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  3. İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan Fırat Y. ve Enes E. hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Menemen ilçesinde Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Fırat Y. idaresinde 19 ACD 938 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine  itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

ARAÇ İKİYE AYRILDI

Öte yandan çarpmanın etkisiyle hasar alan aracın ikiye kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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