İzmir Menemen'de feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Menemen ilçesinde Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Fırat Y. idaresinde 19 ACD 938 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ İKİYE AYRILDI

Öte yandan çarpmanın etkisiyle hasar alan aracın ikiye kullanılamaz hale geldiği görüldü.