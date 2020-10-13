İzmir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 89 şüpheli gözaltına alınırken, 21'i ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında albay ve yarbay seviyesinde rütbeliler ile 16 da pilot de yer alıyor.