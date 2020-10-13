İzmir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 89 şüpheli gözaltına alınırken, 21'i ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında albay ve yarbay seviyesinde rütbeliler ile 16 da pilot de yer alıyor.