İzmir metrosunda kaza: Araç raydan çıktı, duvara çarptı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir Bornova'da Evka-3 yönünde sefer yapan metro nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı raydan çıkarak duvara çaptı. İzmir Metro A.Ş. kazaya ilişkin açıklama yaparak incelemelerin başladığını duyurdu.

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İzmir metrosunda kaza: Araç raydan çıktı, duvara çarptı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir Metro A.Ş., Bornova'da meydana gelen metro kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada,

"Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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