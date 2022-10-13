İzmir Seferihisar'da hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Köpek Şila'nın yakarak öldürülmesi olayında karar verildi: Köpeğin sahipleri gözyaşı döktü

Alınan bilgiye göre olay dün saat 17.30 sıralarında Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Şila isimli pitbull cinsi köpek kulübesinde kilitliyken, kulübe kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine itafiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YANARAK CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin arasında kalan Şila ise telef oldu. Şila'nın sahibi olan Furkan Pınar, olayla ilgili bir kişinin yakalandığını ifade ederek şunları söyledi: "Beni arayan arkadaşım köpeğin kulübesinin yandığını söyledi. İşten çıkıp geldiğimde olay çoktan bitmişti. Şila içeride yanarak can vermişti. Yaklaşık 2-3 gündür bilmediğimiz bir adamı arıyorduk. Sonunda bugün yakalandı. Tutuklanmasını talep ediyoruz.”

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ZANLI İÇİN KARAR VERİLDİ

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, yangını çıkardığı öne sürülen Ö.F. B., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖPEĞİN SAHİPLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan adliye önüne gelen köpeğin sahipleri ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.