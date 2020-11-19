İzmir Tabip Odası: SGK’ya göre koronavirüs meslek hastalığı değil!

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedirginlik yaratmaya devam ediyor. İzmir Tabip Odası, bir meslektaşlarının koronavirüs kaynaklı ölümü sonrasında SGK’ya, “Ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması” isteğinde bulunduklarını fakat SGK’nın bu isteği reddettiğini açıkladı.

SGK, İZMİR TABİP ODASI'NIN İSTEĞİNİ REDDETTİ

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, bir işyeri hekiminin, koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanlara yoğun pandemi eğitimi ve sağlık hizmeti vermesi sonrasında virüs kaptığı ve tedavisi sürecinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, koronavirüsten ölen doktor için SGK’ya, “ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması” isteğinde bulunulduğu ifade edildi. Fakat SGK’nın “Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği” yanıtı verildi.

TABİP ODASI'NDAN TEPKİ

Tabip Odası, “Covid-19 olarak tanımlanan bir hastalığın henüz tarif edilmediği bir dönemdeki mevzuattan hareketle bu şekilde yanıt verilmesi hatalı ve trajikomik bir yaklaşımdır” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, idarenin bir düzenleme yaparak sorunu çözmek yerine sağlık çalışanlarına engel çıkarmasının sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi istekleri kabul edilene kadar mesleki ve hukuki mücadelemiz devam edeceklerini duyurdu.