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  3. İzmir Tire'de av faciası! Domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'ı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir Tire'de av faciası! Domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'ı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde bahçelerine dadanan domuzu avlamak isteyen Faruk Özkan ile İlhami G., arazinin farklı noktalarında av için beklemeye başladı. Daha sonra ise Özkan yer değiştirdikten sonra arazide hareket gören İlhami G., domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne sebep oldu.

İzmir Tire'de av faciası! Domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'ı tüfekle vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay, Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle geçinen Faruk Özkan (26) ile İlhami G. (38), incir ağaçlarının bulunduğu bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktılar. İddiaya göre ise Özkan G. arazide yer değiştirdikten sonra bir hareket gören İlhami G. otomatik av tüfeğiyle ateş ederek Özkan'ı vurdu. 

KURŞUNUN ARDINDAN YERE YIĞILDI

Özkan, vücuduna isabet eden kurşunun ardından yere yığıldı. Arkadaşının yere düştüğünü gören  İlhami G. ise köy muhtarını ve sağlık ekiplerini aradı.

İzmir Tire'de av faciası! Domuz sandığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Özkan G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma, kaza kurşunu nedeniyle arkadaşının ölümüne neden olan İlhami G.'yi gözaltına aldı. 

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Jandarmanın olayla ilgili incelemeleri devam ederken hayatını kaybeden Özkan G.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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