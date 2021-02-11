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İzmir Urla açıklarında 3.8 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir Urla açıklarında saat 22.23 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu.

İzmir Urla açıklarında 3.8 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir Urla açıklarında saat 22.23 sıralarında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem 6.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddetini 3.9 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 12.3 km.

Ege Denizi'nde 3.8 şiddetinde deprem! 11 Şubat Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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