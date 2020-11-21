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İzmir Valisi koronavirüse yakalandı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kamuoyuna koronavirüse yakalandığını bildirdi.

İzmir Valisi koronavirüse yakalandı!

 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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