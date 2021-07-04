İzmir Valisi Köşger sevindiren haberi verdi: Kentte 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok!

Koronavirüs aşı çalışmaları hızla devam ederken bir şehrimizden de sevindiren haber geldi. İzmir'de 24 Ağustos 2020’den beri ilk kez 2 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

''AŞILAMA SAYIMIZ 3 MİLYONU AŞTI''

Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM!

3 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, verileri, "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaşıldı. Ülkede son 24 saatte 4.537 kişi koronavirüse yakalanırken, 45 kişi de hayatını kaybetti.