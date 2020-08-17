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İzmir'da bilardo salonları açılıyor!

İzmir'de bilardo salonlarının (kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklandı.

İzmir'da bilardo salonları açılıyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan bilardo salonları yeniden açılıyor.  İzmir'de bilardo salonları (kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayacak. 

İzmir'da bilardo salonları açılıyor!

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, bilardo salonlarında alınması gereken önlemleri yeniden gözden geçirdi ve karara vardı. Bu kapsamda Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanacak "Kovid-­19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirler uygulanmaya başlanacak.

İzmir'da bilardo salonları açılıyor!

Alınan kararla birlikte, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonları haftada en az bir kez denetlenecek. "

"Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri de yer aldı.

Kübra Kaçmaz
Editör


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