İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (İHA) – İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ödemiş-Kiraz karayolu Kaymakçı Mahallesi yakınında Özcan Dal yönetimindeki 35 ZZM 20 plakalı motosiklet ile 14 yaşındaki A.B.'nin dedesinden izinsiz aldığı 35 Z 7654 plakalı otomobil, Ödemiş yönüne doğru seyir halindeyken çarpıştı. Motosiklet çarpışma sonrası yol kenarına doğru savrulurken motosiklet sürücüsü Özcan Dal ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi savcı kaza bölgesine gelip incelemelerde bulundu.

Motosiklette bulunan Sezgin Çelik de Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan A.B. Kaymakçı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazada can veren Dal'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.