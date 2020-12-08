İzmir’de 2 uzman doktor koronavirüsten öldü!

Ölümcül koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Kötü haber bu kez İzmir'den geldi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu koronavirüsten öldü.

İZMİR TABİP ODASI DUYURDU

Korona virüsü nedeniyle İzmir’de vaka sayıları artarken, iki acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.