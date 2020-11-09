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İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından verilen son dakika bilgisine göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD yetkililere tarafından yayımlanan verilere göre İzmir'in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası açıklarında yaşanan ve saat 23.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berna Akkaya
Editör


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