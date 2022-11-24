İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var

Edinilen bilgilere göre olay, Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan F.A. ile Mustafa ve Mutlu Aksu arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası yanında silah bulunan F.A. Mustafa ve Mutlu Aksu'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Mustafa ve Mutlu Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli F.A'yı sıkı takiple kısa sürede yakaladı. Soruşturma sürüyor.

İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var İzmir'de akrabalar arasında silahlı kavga: Ölüler var

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