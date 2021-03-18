İzmir'de alkollü sürücü dur ihtarına uymayarak 1 polisin yaralanmasına neden oldu İzmir bağlı Bayraklı ilçesinde bir sürücü "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu.

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İzmir'in, Smyrna Meydanı'nda rutin uygulama yapan polis ekipleri, T.Ç. yönetimindeki 34 CVP 149 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştığı esnada park halinde bulunan polis aracına çarptı. Araç içerinde bulunan polis memuru V.A. yaralandı. Kaçmaya devam eden şüphelinin otomobili, Adalet Mahallesi 1643 Sokak'ta durduruldu. Sürücü ve beraberindeki K.K, ekiplerce gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü T.Ç'ye dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu. K.K'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı cezai işlem uygulandı. Damla Korkmaz Güncel Olaylar Editörü