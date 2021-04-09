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  3. İzmir'de askeri uçak mı düştü son dakika? Son durum ne, şehit var mı?

İzmir'de askeri uçak mı düştü son dakika? Son durum ne, şehit var mı?

İzmir'in Foça ilçesinde askeri eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın kaza kırıma uğradığı açıklandı. Peki İzmir'de askeri uçak mı düştü son dakika? Son durum ne, şehit var mı? İşte detaylar...

İzmir'de askeri uçak mı düştü son dakika? Son durum ne, şehit var mı?

Konya'da yaşanan askeri eğitim uçağının düşmesinin ardından İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçak düştü.

İZMİR'DE ASKERİ UÇAK MI DÜŞTÜ SON DAKİKA?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İzmir'de KT-1 tipi eğitim uçağının denize düştüğü duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında," İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı." denildi.

SON DURUM NE, ŞEHİT VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre kaza kırıma uğrayan uçaktaki iki pilot sağ olarak kurtarıldı. Bakanlığın açıklamasında," Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre iki pilotu sahil güvenlik ekipleri kurtarıldı.  İkisinin de sağ kurtarıldığı belirtilirken  sağlık durumlarına ilişkin yeni bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan pilotların Foça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları ifade edildi. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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