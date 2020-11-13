İzmir'de baltalı cinayet! 72 yaşındaki karısını öldürdü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Yeni Kurudere Mahallesi’nde saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir ilaç tedavisi gören İ.Z. (71), eşi H.Z.'yi (72) balta ile öldürdü.

KANLAR İÇİNDE KALDI, İHBARI KOMŞULARI YAPTI

İ.Z. (71), karısı H.Z. (72) ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.Z., karısı H.Z.’nin kafasına balta ile vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bilirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet kurbanı kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde sadece karı-koca olarak kendilerinin yaşadığını, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin psikiyatrik rahatsızlığı olup ilaç kullandığını ve tartışma esnasında karısının kafasına baltayla vurduğunu söylediği öğrenildi.