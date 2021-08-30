İzmir'de başörtülü kadına havuza girme yasağı!

İzmir'de 10 Ağustos'ta yaşanan olayda bir kadın haşema ile yazlık sitenin havuzuna girmesi site yönetimi tarafından engellendi. Yönetimin bu davranışı karşısında kadın ve eşi ''nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla site yönetiminden şikayetçi olup kiraladıkları yazlık siteden ayrıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleşen olayda kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının haşema giydiği gerekçesiyle engellendiğini öne süren kadın, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

''BU SADECE BİZİM SIKINTIMIZ DEĞİL''

Gazetecilere açıklama yapan Harun Çetin, engellemeyle ilgili site yönetimiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak "yönetim kurulu kararı olduğu" gerekçesiyle eşinin havuza girmesinin önlendiğini iddia etti. Siteden ayrılmak durumunda kaldıklarını, yaşadıkları olay karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin baro ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil. Benzer sıkıntıları farklı noktalarda yaşayan bir sürü hanımefendi var. Bu zamanda, 2021 Türkiye'sinde böyle sıkıntıların olması normal değil. Bizim bu sorunları aşmamız lazım. Bu zihniyet ve dar kalıplardan kurtulmamız lazım. Hukuki süreci başlatacağımızı söylemiştik. Eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İnşallah başka sıkıntılar yaşayan hanımefendiler için güzel bir örnek teşkil eder. Bu süreci hep beraber inşallah sonuçlandıracağız. İstediğimiz artık bu tip basit olayların ülke gündemine bir daha gelmeyecek şekilde sonuçlanması, bu ayrımcılığın ortadan kalkması."