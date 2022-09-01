İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopayla saldırdılar! "Bu kalleş saldırıyı kınıyorum"

İzmir'in Menemen ilçesinde Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, iddiaya göre eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından sopalı saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından kayıplara karışan 2 şüphelinin, polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopayla saldırdılar! "Bu kalleş saldırıyı kınıyorum"

İddiaya göre, Menemen eski öğretmenevinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendisini tehdit eden kişiler ile Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki saldırgan, Mehmet Çakmak'a sopayla saldırarak darp etti. Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de belediye başkan yardımcısına sopayla saldırdılar! Bu kalleş saldırıyı kınıyorum

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma dahilinde çalışma yapan polis ekipleri, Çakmak'ı darp ettikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirleyen polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"BU KALLEŞ SALDIRIYI KINIYORUM"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak, dün akşam saatlerinde çirkin bir saldırıya uğramıştır. Bu kalleş saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Menemen Belediyesi olarak hak ve hukuk tanımazların her zaman karşısında olacak, adalet yolundan ayrılmadan dimdik duracağız. Başından bu yana takipçisi olduğum konuyla ilgili emniyet güçlerimiz harekete geçmiştir. En kısa sürede sorumluların hukukun önünde hesap vereceğine olan inancım tamdır. Maruz kaldığı darp olayından dolayı Kıymetli Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak’a geçmiş olsun diyor, her daim yanında olduğumuzu samimiyetle ifade ediyorum" sözlerine yer verdi.

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