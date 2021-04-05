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İzmir'de beton bariyerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

İzmir Bornova'da otomobil sürücüsü Ali Erkan beton bariyere çarpması sonucu hayatını yitirdi. Yanında bulunan Didem Merat ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de beton bariyerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Ali Erkan'ın kullandığı 35 ARL 997 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Bornova Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.Sürücü araçtan savrulurken,...

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Erkan'ın kullandığı 35 ARL 997 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Bornova Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Sürücü araçtan savrulurken, yanında bulunan Didem Merat ise araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Erkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Merat ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erkan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

 

 

İzmir'de beton bariyerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

İzmir'de beton bariyerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi!

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