Sağlık çalışanları Fenerbahçe Galatasaray derbisinde!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar çift yönlü cendereye alınıyor6 Şubat Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...Aydın'da cinayet gibi kaza! Sürücünün pişkinliği pes dedirtti...Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi yaşam mücadelesi veriyor!Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ilk kez konuştu: O kadar canım acıdı kiİbo Show 12. bölüm full izle | İbo Show son bölüm Star TV CANLI YAYIN6 kez intihara teşebbüs eden genç kız bu kez kendini bıçakladı!Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...

İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) korkutan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Twitter üzerinden yaşanan deprem ile ilgili durum bildiren AFAD, son gelişmeleri şöyle aktardı;

Geçmiş olsun İzmir.

Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

İzmir Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde depremİzmir Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde deprem

Prof. Dr. Naci Görür'den art arda gelen İzmir depremlerine ilişkin açıklama: Zemin, etkiyi kat kat artırıyor!Prof. Dr. Naci Görür'den art arda gelen İzmir depremlerine ilişkin açıklama: Zemin, etkiyi kat kat artırıyor!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
3
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT