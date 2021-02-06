İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) korkutan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Twitter üzerinden yaşanan deprem ile ilgili durum bildiren AFAD, son gelişmeleri şöyle aktardı;
Geçmiş olsun İzmir.
Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
İzmir Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den art arda gelen İzmir depremlerine ilişkin açıklama: Zemin, etkiyi kat kat artırıyor!