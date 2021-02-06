İzmir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 4.1...

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 19.09 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Twitter üzerinden yaşanan deprem ile ilgili durum bildiren AFAD, son gelişmeleri şöyle aktardı;

Geçmiş olsun İzmir.

Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

İzmir Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde deprem

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