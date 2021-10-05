İzmir'de bir müdür yardımcısı hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı! 2 kız öğrencisine istismar!

İzmir Bornova'daki bir ortaokulda müdür yardımcısı olan E.D., 30 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine giderken site lobisinde İ.S.Ö. (14) ve M.G.A (15) ile karşılaştı.

İddiaya göre, alkollü olan E.D., ''Sohbet edelim mi? Bir sıkıntınız mı var? Bu konuda tecrübeliyim, size yardımcı olayım. Evime gidelim, beraber bir şeyler içelim, canınız sıkkın gibi" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Kızlardan İ.S.Ö.'nün annesi, E.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.D., hakkında İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde çocuğa cinsel istismar suçundan dava açıldı. Şüpheli ayrıca Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

E.D.'nin daha önce kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir davasının olduğu ve uyuşturucu kullanmak suçundan bir erteleme kararı olduğu öğrenildi.

''TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR''

İ.S.Ö'nün aile avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, sanık E.D., hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek, "Sanığın çalıştığı yeri göz önüne alındığında bu durum normalden daha fazla tehlike teşkil ediyor. Her ne kadar uzaklaştırma kararı verilse de görevi fiilen devam ediyor. Hala memurluk haklarına da ulaşabiliyor. Mahkeme, adli kontrol kararını da kaldırdı. Buna da itiraz ettik" şeklinde konuştu.