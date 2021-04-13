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  3. İzmir'de bir otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

İzmir'de bir otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili üst geçidin ayağına çarparak durdurabildi. Kaza sırasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İzmir'de bir otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 HM 576 plakalı Duster marka otomobilin sürücüsü Uğur K (25),aracı ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil süratli bir şekilde yakında bulunan Mavişehir üst geçidinin ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen 110 AKS ekiplerince sıkıştığı aracın içerisinden çıkarılan ağır yaralı durumdaki sürücü Uğur K., ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine çağırılan belediye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

İzmir'de bir otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı

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