İzmir'de cadde ve sokaklar göl oldu, hayat felç oldu! Vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de dahil olmak üzere bir çok ilde şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Bu kapsamda İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç oldu.

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İzmir'de cadde ve sokaklar göl oldu, hayat felç oldu! Vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından şiddetli sağanak, İzmir'de etkili oldu.

Biranda bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatan yağmur, bazı noktalarda ise trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bazı noktalarını su basarken, tıkanan rögarları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Sağanak ile beraber yine çok sayıda ev ve iş yerlerini de su bastı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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