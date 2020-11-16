İzmir’de çocuk yaştaki hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Dün saat 02.00 sıralarında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki çocuğu durdurdu. Çocukların üzerlerinde yapılan aramada ekipler, 650 TL nakit para, 6 para ile çalışan şarj aleti, farklı markalara ait 5 erkek saati, 1 tablet, 1 parfüm, 3 güneş gözlüğü ve bir miktar bozuk para ele geçirdi. Yapılan kimlik sorgusunda şüpheli şahısların 14 yaşındaki U.S. ve 16 yaşındaki Ş.A. olduğu anlaşıldı. İki şüpheli çocuk ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, çocuklardan U.S.'nin hırsızlıktan 85, Ş.A.'nın ise 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

KAFEDE HIRSIZLIK YAPIP, DÖNÜŞTE POLİSE YAKALANDILAR

Öte yandan iki hırsızlık şüphelisi şahsın yakalandığı bölgede inceleme yapan ekipler, bir iş yeri camının açık olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, iki hırsızlık şüphelisi çocuğun iş yerine girerek malzemeleri ve paraları çaldığını belirledi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

İş yerine giren ve hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüphelinin o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren iki şüphelinin, kasadan para çaldığı görüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.S. ve Ş.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.