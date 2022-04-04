İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyorBahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin bu kez annesi gündemde! Umut Candan'ın paylaşımları kızlarını solladı! "Sevişmeden aşık olmam"Sivas'ta doğalgaz bomba gibi patladı! Yaralanan 3 kişinin durumu ağır!Bugün hava nasıl olacak 4 Nisan 2022 Pazartesi? Meteoroloji duyurdu: O illerde sağanak yağış bekleniyor! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın!Logos ne demek, TDK'ya göre Logos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucuAltınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucuNur Yerlitaş "Kızım" diye severdi! Bu Tarz Benim'in Türkan Şoray'ı Nur Bozar'ı, yıllar bozamadı! Güzelliği mest etti!Nefes kesen maçta kazanan yok! Trabzonspor 1– 1 Beşiktaş | Maç sonucu, özetiEski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Turgut Reis Mahallesi Karataş tramvay durağı mevkisinde, denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT