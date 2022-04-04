İzmir'de denizden erkek cesedi çıktı! Gören hemen ekipleri aradı! Soruşturma sürüyor
İzmir'in Konak ilçesinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Turgut Reis Mahallesi Karataş tramvay durağı mevkisinde, denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.