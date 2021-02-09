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  3. İzmir'de deprem: 4,4 şiddetiyle sarsıldı!

İzmir'de deprem: 4,4 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Urla açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem: 4,4 şiddetiyle sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Urla açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın resmi web sitesinde verilen bilgiye göre, saat 10.30'da, 40.48 km derinlikte meydana gelen depremin şiddeti 4.4 olarak ölçüldü. 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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