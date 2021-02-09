İzmir'de deprem: 4,4 şiddetiyle sarsıldı!
Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Urla açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Urla açıklarında 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi web sitesinde verilen bilgiye göre, saat 10.30'da, 40.48 km derinlikte meydana gelen depremin şiddeti 4.4 olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2021
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.48 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 09.02.2021, 10:30:34 TSİ
Enlem : 37.7655 N
Boylam : 26.4175 E
Derinlik : 5.29 km
Detay : https://t.co/LgQOXPPuog@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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