30 Ekim tarihinde merkez üssü İzmir Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki deprem, can kayıplarına ve yaralılara neden oldu. Depremin ardından İzmir'de bulunan deprem toplanma alanları merak edildi. Vatandaşların araştırmalar yaptığı İzmir'de deprem toplanma alanları nereler? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM TOPLANMA ALANLARI

4 CAN KAYBI VAR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."