İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi için yapılan çalışmalarda, 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirdi.

YAYINLAMA
Google News
İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirdi. Makaronların piyasa değerinin 5 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi

MAKARON KAÇAKÇILIĞI YAPAN 3 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda R.A., K.A. ve M.A.Ö.'nün Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki depolarda ve 2 araçta kaçak makaron sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 34 milyon 740 bin kaçak makaron 3 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilerin korku dolu anları! 70 öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı!
Öğrencilerin korku dolu anları! 70 öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi
İstek şarkı canına mâl oldu! Daha 30 yaşındaydı!
İstek şarkı canına mâl oldu! Daha 30 yaşındaydı!
İstanbul’daki kazada can pazarı! vatandaşlar minibüsün altında kalan kadın için seferber oldu!
İstanbul’daki kazada can pazarı! vatandaşlar minibüsün altında kalan kadın için seferber oldu!
Son Haberler
İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi
İzmir’de eş zamanlı operasyon! Tam 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!
Brent Petrol düştükçe Pompa fiyatları coşuyor!
Brent Petrol düştükçe Pompa fiyatları coşuyor!
TCG Anadolu İzmir'de! AK Parti İl Başkanından, CHP'li Belediye başkanına davet
TCG Anadolu İzmir'de! AK Parti İl Başkanından, CHP'li Belediye başkanına davet
FETÖ operasyonları aralıksız devam ediyor, Ankara merkezli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonları aralıksız devam ediyor, Ankara merkezli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu, merkez teşkilatına mühendis alımı yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu, merkez teşkilatına mühendis alımı yapılacak
Çok Okunanlar
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız"?
Adalet Bakanı Bozdağ: "Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız"?
İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek
İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek
Seçim yasakları nelerdir? 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Seçim yasakları nelerdir? 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Tarhun isminin anlamı nedir, Tarhun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tarhun isminin anlamı nedir, Tarhun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Yorumlananlar
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor