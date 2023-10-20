İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

İzmir'de, son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan Hüseyin Özçınar, eski damadının karaciğeriyle yeni hayatına "Merhaba" dedi.

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İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

İzmir'de, son dönem karaciğer yetmezliği yaşayan Hüseyin Özçınar, eski damadının karaciğeriyle yeni hayatına "Merhaba" dedi. Karaciğerini eski kayınpederine seve seve verdiğini söyleyen Uğur Doğrusöz, "Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Bir insana bir hayat verirsen, evrendeki tüm insanlara hayat vermiş kadar sevap alırsın. Babama bir can verdiğim için mutluyum" dedi.

İzmir Menemen'de yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, karında şişlik şikâyetiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Seymur Aslanov'a başvurdu.

Son dönem karaciğer yetmezliği tablosuyla hastane bünyesindeki Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine yönlendirilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen tarafından takibe alındı. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenen hastaya destek ise eski damattan geldi.

Aileden uygun donör çıkmayınca karaciğerini vermeye gönüllü olan eski damat Uğur Doğrusöz (34), yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı. Eski damadının karaciğeriyle sağlığına kavuşan Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve "seve seve karaciğerimi veririm" dedi.

Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

"Bir bağımız daha oldu"

Eski eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını, 10 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu belirten Uğur Doğrusöz de, "Ayrılmamıza rağmen eşim ve ailesiyle iletişimimiz kopmadı. Eski kayınbabamın karaciğer yetmezliği yaşadığını da eski eşimden öğrendim. Bir gün aradı, ağlıyordu. Bana durumu anlattı. Ben de ona eğer uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim. Aileden uyumlu verici çıkmayınca hastaneye geldim. Kontrollerim yapıldı, nakil için uyumlu olduğum söylendi. Ben de gönüllü olarak karaciğerimi vermek istedim. Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu; ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Bir insana bir hayat verirsen, evrendeki tüm insanlara hayat vermiş kadar sevap alırsın. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu" ifadelerini kullandı.

"Gönüllü oldu"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen ise "Hüseyin Bey hastanemize geldiğinde son dönem karaciğer yetmezliği yaşıyordu. Genel durumu, normal yaşam fonksiyonlarını idare etmesini güçleştirmekteydi. Nakilde tercih edilen, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlardır; ancak diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yeterli kadavra bağışı olmadığından canlı vericili nakillere yöneliyoruz. Eski damat da Hüseyin Bey'e karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Gerekli işlemlerin ardından Uğur Bey'in karaciğerinin yarısını alarak hastamıza naklettik. Hastamızın ve donörün organları gayet güzel çalışıyor. Şu anda her ikisinin de genel durumu da iyi" bilgisini paylaştı.

İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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