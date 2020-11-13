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  3. İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran şahıs intihar etti

İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran şahıs intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski eşinin arkadaşını silahla öldüren şahıs ardından intihar etti.

İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran şahıs intihar etti

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ege Caddesi'nde bir otele oğlu ile birlikte yerleşen 46 yaşındaki Fatih Narin'i, 38 yaşındaki boşandığı eşi Olena N. ve yanında bulunan 51 yaşındaki arkadaşı Hasan Yavuz ziyarete geldi.

Otelin lobi kısmında bir süre oturduktan sonra Fatih Narin ile Hasan Yavuz yan tarafta bulunan otoparka geçerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Narin, yanında bulunan tabanca ile Yavuz’a ateş ettikten sonra aynı tabancayla hayatına son verdi. Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih Narin ve Hasan Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olena N. ve oğlu, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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